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Asfalt kazanlarının arasına sıkışıp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 08:52 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Erenler ilçesindeki bir asfalt şantiyesinde kaynar iki kazanın arasına düşen Ahmet Bahşi feci şekilde can verdi.

Aziz GÜVENER/ERENLER (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Erenler ilçesindeki bir asfalt şantiyesinde kaynar iki kazanın arasına düşen Ahmet Bahşi feci şekilde can verdi.

Olay gece saatlerinde, Erenler Küpçüler Mahallesi'ndeki Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait asfalt şantiyesinde meydana geldi. Bir firmada çalışan tanker sürücüsü Ahmet Bahşi, tankerde yüklü asfaltı şantiyeye getirdi. Aracı yan yana olan asfalt kazanlarının yanına yanaştıran Ahmet Bahşi, araçtaki asfaltı hortumla boşaltırken dengesini kaybedip iki kazanın arasına düştü. Sürücü, yüksek sıcaklıkta olan kazanların birleştiği noktaya dolan sıvı haldeki sıcak asfaltın içinde kaldı. İşçilerin görüp haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, şoförü sıkıştığı yerden çıkarmak için büyük çaba sarf etti. Sıkışan sürücü bağlanan halatla yukarıya çekildi.

Vücudunda derin yanıklar oluşan Ahmet Bahşi, sedyeyle ambulansa konularak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yanık ünitesinde tedavi altına alınan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis soruşturma başlattı.

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