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Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 03:51 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki bir asfalt şantiyesinde kaynar iki kazanın arasına düşen Ahmet Bahşi feci şekilde hayatını kaybetti.

Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

Olay gece saatlerinde, Erenler Küpçüler Mahallesi'ndeki Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait asfalt şantiyesinde meydana geldi. Bir firmada çalışan tanker sürücüsü Ahmet Bahşi, tankerde yüklü asfaltı şantiyeye getirdi.

SICAK ASFALTIN İÇİNE DÜŞTÜ

Aracı yan yana olan asfalt kazanlarının yanına yanaştıran Ahmet Bahşi, araçtaki asfaltı hortumla boşaltırken dengesini kaybedip iki kazanın arasına düştü. Sürücü, yüksek sıcaklıkta olan kazanların birleştiği noktaya dolan sıvı haldeki sıcak asfaltın içinde kaldı.

Asfalt kazanlarının arasına sıkışıp öldü

HALAT YARDIMIYLA ÇIKARILDI

İşçilerin görüp haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, şoförü sıkıştığı yerden çıkarmak için büyük çaba sarf etti. Sıkışan sürücü bağlanan halatla yukarıya çekildi.

Asfalt kazanlarının arasına sıkışıp öldü

HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunda derin yanıklar oluşan Ahmet Bahşi, sedyeyle ambulansa konularak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yanık ünitesinde tedavi altına alınan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis soruşturma başlattı.

(DHA)

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