Asfalt yapımı için ithal ettikleri motorini satan 1'i holding patronu 10 kişi adliyede (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDI
Kocaeli'de, asfalt yapmak üzere ithal ettikleri motorini piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 10 kişiden holding patronu R.E.K., S.Ö. ve F.İ. tutuklandı. N.Y. adli kontrol şartıyla olmak üzere, 7 şüpheli ise serbest bırakıldı.
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