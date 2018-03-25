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Asfalt yüklü tanker tren raylarına devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 19:00 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta sıcak asfalt yüklü tanker, hemzemin geçitte kontrolden çıkarak tren raylarının üzerine devrildi.Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesinden Pazarcık istikametine seyir halinde olan 47 AP 321 plakalı asfalt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeniköy Özbek Mahallesi’nde yer alan hemzemin geçide çarptı.

Kahramanmaraş’ta sıcak asfalt yüklü tanker, hemzemin geçitte kontrolden çıkarak tren raylarının üzerine devrildi.
Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesinden Pazarcık istikametine seyir halinde olan 47 AP 321 plakalı asfalt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeniköy Özbek Mahallesi’nde yer alan hemzemin geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tankerde bulunan sıcak asfalt çevreye saçılırken, sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kaza nedeniyle kapanan demir ve karayolu 3 saat süren temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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