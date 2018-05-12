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Asgari ücretli Furkan Vakfı üyesinin hesabında, 80 milyon TL para trafiği

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2018 13:38 | Son Güncelleme

ADANA'da kapatılıp kayyum atanan Furkan Vakfı'na düzenlenen operasyonda ele geçirilen belgeleri inceleyen polis, asgari ücretle bir markette çalışan Gürbüz K.'nın (42) 8 yılda hesabına 80 milyon lira aktarıldığını saptadı.Vakfın temizlik işlerini de yapan Gürbüz K.

Asgari ücretli Furkan Vakfı üyesinin hesabında, 80 milyon TL para trafiği

ADANA, (DHA)- ADANA'da kapatılıp kayyum atanan Furkan Vakfı'na düzenlenen operasyonda ele geçirilen belgeleri inceleyen polis, asgari ücretle bir markette çalışan Gürbüz K.'nın (42) 8 yılda hesabına 80 milyon lira aktarıldığını saptadı.Vakfın temizlik işlerini de yapan Gürbüz K. hesaplarındaki para trafiğinden haberinin olmadığını iddia etti.
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik 30 Ocak'ta başlatılan soruşturmada, Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Vakfa yönelik elde edilen bilgiler doğrultusunda geçen hafta da Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Elazığ, Malatya, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Hatay, Konya ve İzmir'de tespit ettiği adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, vakfın, akademi ve finans kaynaklarından sorumlu olan 26 kişi gözaltına alındı. Ekipler, evlerde yaptıkları aramada ise dergi, CD, hard disk ve evrak ele geçirdi. Şüphelilerin, vakfın para trafiği kontrol eden kişiler olduğu ifade edildi.
Ele geçirilen çok sayıda evrak ve belgede yapılan incelemede, vakıf yöneticilerinin kurban bayramında büyük ve küçükbaş hayvanları bağış olarak topladığı, elde edilen eti ise Gaziantep ve Kayseri'de anlaştıkları fabrikalarda sucuk yaptırıp, toplam 48 bin 100 adet kangal sucuğu yüksek fiyata sattıkları saptandı. Ayrıca Furkan Vakfı üyelerini belli dönemlerde bir araya gelerek, 'İnfak' (Nafaka vererek bir kimsenin geçimini sağlamak) toplantıları düzenlediği, dernek yöneticilerinin Kuran-ı Kerim'den ayetler okuyup, bağış yapacak olan kişileri motive ettiği kaydedildi. '1 lira infak bağışı yapan 700 lira kazanır' diyerek para toplayan yöneticilerin, bu yöntemle milyonlarca lira gelir elde ettiği anlaşıldı.
8 YILDA 80 MİLYON
Ekipler ayrıca gözaltına aldıkları bir markette asgari ücretle çalışan Gürbüz K.'nın hesaplarını incelemeye aldı. Polis, yaptığ araştırmada Gürbüz K.'nın hesaplarına 8 yılda 80 milyon liralık para trafiğini ortaya çıkardı. Aynı zamanda Furkan Vakfı'nda temizlikçi olarak da çalışan Gürbüz K. paralardan haberi olmadığını söyledi. Vakfa ait olduğu iddia edilen paraların ise, yine vakıf çalışanı Veysel D. ve örgütün kasası olan iş insanı Koray S.'nın hesaplarında sürekli yer değiştirildiği ortaya çıktı. Şüphelilerin ise, operasyondan kısa süre önce paraları bankadan çektiği anlaşıldı.
SADAKA KUTULARI
Ayrıca polisler, vakfın en büyük gelir kaynaklarından birininde sadaka kutuları olduğunu ortaya çıkardı. 350 adet yapılan sadata kutularının kentin işlek caddelerinde bulunan iş yerlerine konulup gelir elde edildiği saptandı. Sadaka kutularından kazanılan paraların listesinide tutan vakıf yöneticilerinin hazırladığı belgede, 25 sadaka kutusunun çalındığı, 140'ının kayıp olduğu, 350 sadaka kutusunun ise aktif halde olduğunu gösteren bir yazılı belgeye ulaşıldı.
Ayrıca Furkan Vakfı adına her ay 15 bin adet dergi bastırıldığı, üzerinde 5 lira yazan dergilerin ile 25 liraya satıldığı ortaya çıktı. Her ay kentin belli bölgelerinde kermeslerde düzenleyen vakfın, 2016 yılında 8 kermes düzenlediği bu yollada milyonlarca lira para kazandığı öğrenildi.
Gözaltındaki vakfın il temsilcileri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 26 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Asgari ücretli Furkan Vakfı üyesinin hesabında, 80 milyon TL para trafiğiAsgari ücretli Furkan Vakfı üyesinin hesabında, 80 milyon TL para trafiğiAsgari ücretli Furkan Vakfı üyesinin hesabında, 80 milyon TL para trafiğiAsgari ücretli Furkan Vakfı üyesinin hesabında, 80 milyon TL para trafiği

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