Asi Nehri'ne giren dalgıç, boğuldu

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - HATAY'da tarlaya giden sulama borularının kapaklarını kapatmak için Asi Nehri'ne giren dalgıç Ahmet Dönmez (44), boruların arasına sıkışınca, boğularak hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatay Büyükşehir İtfaiyesi'nde görevli ve aynı zamanda dalgıçlık yapan Ahmet Dönmez, tarlaya gelen sulama borularının kapaklarını kapatmak için kendisinden yardım isteyen çiftçi bacanağının yanına gitti. Boruların kapaklarını kapatmak için Asi Nehri'ne giren Dönmez, ilk kapağı kapattıktan sonra boruların arasında sıkıştı. Dönmez'i yaklaşık 7 metre derinlikteki sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışan bacanağı, başarılı olamayınca 112 Acil Servis'i ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen jandarma ve polise bağlı sualtı ekipleri, boruların arasında Dönmez'i bulamayınca, arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 8 saat süren aramanın ardından sulama borusunun içinde olduğu belirlenen Dönmez'in cansız bedeni, ekiplerce çıkartıldı.
Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Dönmez'in cesedi, polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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