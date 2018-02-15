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Aşık pilot 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kalp rotası çizdi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 21:39 | Son Güncelleme

Uçuşların rotalarının takip edilebildiği ‘Flightradar24’ sitesine kalpleri ısıtan bir görüntü takıldı. İngiliz pilotlar, 14 Şubat Sevgililer Günü için havada kalp şeklinde bir rota izleyerek aşklarını gökyüzüne kazıdı.

Aşık pilot 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kalp rotası çizdi

Uçuş rotalarının internet üzerinden takip edilebildiği Flightradar24 sitesinde sıradışı bir görüntü kayda geçti. Şirketin Twitter üzerinden yayınladığı mesajda, bir uçağın izlediği kalp şeklindeki rotanın ekran görüntüsü paylaşıldı. Dün Londra’nın Gatwick Havalimanı’ndan kalkan ve 9 kilometre yükseklikte giden bir uçağın izlediği ‘kalp rotası’ büyük beğeni topladı.

ask rota

Flightradar24, rotanın görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı.

Uçakta yolcu olmadığı ve bunun bir test sürüşü olduğu belirtilirken, uçağın yerel saatle sabah 11’de Londra’nın Gatwick Havalimanı’ndan kalktığı, kalp rotası izledikten sonra da Cornwall’a indiği aktarıldı.

Virgin Atlantic şirketine ait uçağın kaptan pilotu JJ Burrows, bunu özel bir kişi için yapmadıklarını, 14 Şubat’ta eğlenmek istediklerini belirtti.

camaa

Daha önce de Alman pilotlar, Noel öncesi gökyüzüne çam ağacı çizmişti.

Pilotların gökyüzünden verdikleri ilk mesaj bu değil. Daha önce de Alman pilotlar, Noel için gökyüzünde çam ağacı rotası çizmişti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bircok medeni ulke vatandaslari yoneticileri eglenmeyi,su kisacik hayatin tadini cikarmayi,insanca yasamayi o kdr iyi beceriyolarki imreniyorum bazen.biz ne yapiyoruz,birbirimizi cekistieiyoruz,surekli olumsuz disunuyoruz,her guzel olaydan bir kotuluk cikarmaya calisiyoruz,eglenmeyi beceremiyoruz
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