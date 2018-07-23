Aşıklardan ve türkü şöleni

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA) ARDAHAN'ın Posof ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen, 'Aşıklar ve Türkü Şöleni' renkli görüntülere sahne oldu. Posof Belediyesi tarafından Bükler Mevkisi'nde gerçekleştirilen şölende, prototkol üyeleri, gençlerin yaptığı ve taşıdığı deve maketine binerek halkı selamladı. Aşıklar, ellerinde sazlarla sokakları dolaşarak birbirleriyle atıştı.

Türkiye'nin dört bir tarafından Ardahan'ın Posof ilçesindeki şölene katılan 20 aşık, sazlarıyla birlikte ilçenin sokaklarında tur attı. Aşıkların sözlü atışmalarıyla sokakta başlayan program yağmurun yağmasıyla Belediye düğün salonunda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ardından aşıklar sırayla sahne aldı. Posoflu Zülali ve Posoflu Müdami’nin memleketinde düzenlenen Aşıklar ve Türkü Şöleni, Nuri Çırağan, Posoflu Aşık Müdami'nin oğulları Hikmet Ataman ve Halil İbrahim Ataman, Yener Yılmazoğlu, Yahya Bilican, Dursun Doğan gibi aşıkların verdiği konserlerle renklendi.

Sanatçılar Selma Göçer, Burhan Yıldırım, Mehmet Akbulut, Çağlayan Sucu'nun konseriyle devam eden şölende gençlerin maketten yaptığı yöresel deve oyunu sergilendi. Çalışan davul- zurna eşliğinde vatandaşlar halay çekti ve göbek attı. Üç genç tarafından taşınan deve maketine binen bazı protokol üyeleri halkı selamladı. Halat çekme yarışmaları ardından Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcuları güreş gösterisi yaptı.

Şölene Ardahan Valisi Mehmet Emin Özefe, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Posof Kaymakamı Enver Yılmaz, Posof Belediye Başkanı Cahit Ulga ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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