HABER

Asılsız ihbar uçağı pist başından geri döndürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2018 12:01 | Son Güncelleme

ANADOLUJET’in İstanbul-Diyarbakır seferini yapan yolcu uçağı uçağı asılsız bomba ihbarı sebebiyle pist başından geri döndü Edinilen bilgiye göre, Anadolujet’in TK 7210 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı saat 06.50'de Sabiha Gökçen Havalimanı-Diyarbakır seferini gerçekleştirmek üzere pist başına doğru ilerlediği sırada bomba ihbarı yapıldı.

Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA) - ANADOLUJET’in İstanbul-Diyarbakır seferini yapan yolcu uçağı uçağı asılsız bomba ihbarı sebebiyle pist başından geri döndü
Edinilen bilgiye göre, Anadolujet’in TK 7210 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı saat 06.50'de Sabiha Gökçen Havalimanı-Diyarbakır seferini gerçekleştirmek üzere pist başına doğru ilerlediği sırada bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine uçak pist başından geri dönerek güvenli bölgeye çekildi ve yolcular indirildi. Uçak içi ve bagajlar tek tek arandıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Uçak sabah 09.10’da Diyarbakır seferini gerçekleştirmek üzere tekrar havalandı. Asılsız bomba ihbarı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'dan korkutan patlamaAnkara'dan korkutan patlama
Taksiciler bunu da yaptı! 'Eğer kural yoksa...'Taksiciler bunu da yaptı! 'Eğer kural yoksa...'
Hakan Bayrakçı: Erdoğan ilk turda çıkamazHakan Bayrakçı: Erdoğan ilk turda çıkamaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Savaşın korkunç yüzüne tanık olun

Savaşın korkunç yüzüne tanık olun

5 kişilik aileyi yok eden kazada yeni gelişme! İfadesinde şok detay

5 kişilik aileyi yok eden kazada yeni gelişme! İfadesinde şok detay

Ankara tarihi mahallesinde büyük yangın: 7 ev küle döndü

Ankara tarihi mahallesinde büyük yangın: 7 ev küle döndü

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Esenler’de çocuğunu çöpe bırakan anne kamerada

Esenler’de çocuğunu çöpe bırakan anne kamerada

İstanbul Fatih'deki cinayet saniye saniye kamerada! İşte o anlar...

İstanbul Fatih'deki cinayet saniye saniye kamerada! İşte o anlar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.