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Aşiret 40 araçlık konvoyla geldi: Bizi askere alın!

YAŞAM HABERLERİ | 25.01.2018 13:49 | Son Güncelleme 50 saniye sonra

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinden araçlarıyla konvoy halinde çıkan Naimi Aşireti mensubu 100 kişi, Kırıkhan ilçesine gelerek ‘Zeytin Dalı’ Harekatına katılmak için dilekçe verip başvuruda bulundu.

Reyhanlı ilçesinden yola çıkan Naimi Aşireti mensuplarının oluşturduğu yaklaşık 40 araçlık konvoy, Kırıkhan ilçesine geldi.

100 kişilik grup kaymakamlık önünde Türk bayrağı açıp sloganlar attı. Grup, Reyhanlı'daki yakınlarının adına Afrin Operasyonu için yazdıkları 250 dilekçeyi Kırıkhan Askerlik Şubesine sundu.

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Aşiret mensupları adına konuşan Mustafa İri, bugünlerde daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Mehmetçiğimize destek, moral ve motivasyon amaçlı topluca dilekçelerimizi vermeye geldik. Umuyorum ki dilekçeler kabul görür, biz de en kısa sürede Mehmetçiğimize cephede destek oluruz. Şu an malum olağanüstü hal var normalde Reyhanlı'da bıraktığımız 700-750 kişi var. Sadece sembolik olarak 100 kişiyle geldik. Şu an toplam 250 kişi adına dilekçe vereceğiz ama Reyhanlı’da binler hazır" dedi.

Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran da yaptığı açıklamada, Reyhanlı’dan bir grup vatandaşın askerlik şubesi ve kaymakamlık önüne gelip destek amaçlı ziyarette bulunduklarını ifade ederek, "Öncelikle kendilerine teşekkür ediyorum bu hassas duygularından dolayı ve milli manevi duygularından dolayı. Çatışan Mehmetçiğimiz var cephede ve onların bizim manevi desteklerimize ihtiyacı var. Bu şekilde bu arkadaşlarımızın böyle bir yardım amacıyla böyle bir destek vermeleri onların daha güçlü ve emin bir şekilde cephe gerisinde çatışma yapacaklarına inanıyorum. Biz sınır ilçesindeyiz, sınır boylarındayız. Bu maneviyatın özellikle sınır boylarında olması çok daha önemli bizler için. Sağ olsunlar arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hatay Suriye reyhanlı zeytin dalı Zeytin Dalı Harekatı naimi aşireti

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
memlekette şovmenden çok ne var. hey reyhanlı aşiret kardeşim. bak suriye senin sınırın, hemen dibinde şov yapacağına gidip özgür suriye ordusuna katılsana. ha özgür suriye ordusu ha mehmetçik. ama yemez. hava atmak moda ya. onlarda modaya uymuş. amaç reklam olsun. bizde gönüllü olduk. ama asker bizi almadı. yoksa biz gitmiştik savaşa.
@ferhataslangs Ulan adamlar gönüllü oluyor şov şov diye anırıyosun sonundada bizde gönüllü olduk ama almadılar diyosun sen nasıl bi çelişkili insansın emin ol gönüllü alıyoruz deseler milyonlar gider emin ol onlar şov bile yapıyo olsa desteklerini gösteriyolar bu büyük bişey alkış tutacağına eleştiriyosun bize böyle aşiretler lazım anlıyomusun
düzenli ordu diye bişey duydunmu duymadin ise düzenli ordu olmadan hele birde CAHİLSEN. yandın sen en iyisi VATANIM SENSİN dizisini izle ne demek istediğimi belki anlarsın perşembe günleri kanal d de
Aynen gerçek bu.Bunların eskiden alperen modelleri vardı.Şehit törenlerinde slogan atıp giderlerdi.Tek yaptıkları bu oldu.
@ferhataslangs 1: REYHANLI AŞİRETİ DEYİL kardeş..REYHANLI HATAY İLİMİZİN İLÇESİDİR.. 2: TÜRK ORDUSU İLE ÖSO aynı deyil TÜRK ORDUSU ÖSO nu destek veriyor sadece.. 3: Onlarda biliyor askere alınmayacaklarını şuanda çok şükür TÜRK ORDUSU hepsine yetiyor..amaç TÜRK ORDUSUNA orada morel vermek hemde AŞİRET olarak saflarını belirlemek..Mesajınla kimin şov yaptığı çok güzel belli oluyor..
Çomar krdşim sen bi türk vatandaşı olarak gidip resmi olmayan bir milis kuvvete mi katılırsın kendi orduna mı?
@ferhataslangs Sen kendini kaldırıp onuda yapamıyorsun anca masa başından boş laf...
başka işimiz yok bu aşiret kürtlerini pkk üzerine yollayacağız.yahu 2günde onların safına katılır bunlar bizim silahlarla.hiç bir komutan istemez bunları orduda.
GERÇEKTEN GÖNÜLLÜ YAZILMAK İÇİN NEREYE YAZILINIYOR...YANLIŞ ANLAŞILMASINDA.. BEN SESSZ SEDASIZ YAPMAK İSTİYORUM..GERÇİ BİZE İHTİYAÇ DUYARLARMI BİLMEM..YAŞ 57..AMA OLSUN BİR ATA SÖZÜ VAR BİZDE...ÇİFTİ KOCA ÖKÜZ ÇEKER--YİNEDE Bİ ŞEYLER YAPARIZ İŞALLAH.
@alpaslanhazir pek sessiz sedasız oldu. madem gitmek istiyorsun bunu öğreneceğin yer burası mı. hepiniz şovmensiniz. yazık
ADAMSINIZ ADAM !!!!!!
Osoya katilin
Bu Kadarı artık Tiyatro !! Sizi Askere almayacaklarını biliyorsunuz.. Devletin Askeri Polisi yeterlidir....
Şov zamanı. Türkiyem terörle mücadeleye "zeytindalı" ile başlamadı. bu güne kadar neredeydiniz. kamuoyu oluşmaya başlayınca ortaya çıktınız. Bize zor günleri paylaşacak adam lazım. Yinede Allah brlikteliği daim etsin.
şov yapmayın sınırdan öteye geçin savaşın.kaçakcılık yaparken sınırı kolayca geçiyrosunuz şimdide geçin..
iyi madem istiyorsunuz hadi gelin deseler hepsi ortadan kaybolur
Beyaz kefenliler önden buyursun bir zahmet
KARDEŞİM...KİMSEYİ VAY ŞOV YAPAR VAY..ARTİSTİK YAPAR DİYE ÇATMAYIN KIRMAYIN.. BELKİ ADAM İÇİNDEN KOPMUŞTUR...GÖNLÜNDEN GEÇMİŞ YAZMIŞTIR...PARA İLE İMANIN KİMDE OLDUĞU BİLİNMEZ...İSTER KÜRT..İSTER ARAP..TÜRK KİM OLURSA OLSUN SANA NE ..SİZE NE HA GÜN GELİR İHTİYAÇ DOĞAR..ALLAH ARATMASIN O GÜNLERİ..O ZAMAN AK KOYUN KARA KOYUN BELLİ OLUR...KIRMAYIN İNSANLARI BÖLMEYİN İNSANLARI VATAN SEVGİSİNİN IRKI..DİNİ MİLLİYETİ OLMAZ NASIL HAİNİN TÜRKÜ KÜRDÜ,ARABI OLMADIĞI GİBİ-SAYGILAR
Tiyatro diyen dar kafalılar sizin neydugunuz belli bedelli bedelli konuşmayın burada nerenize battı halkın gönüllü olması o dedemin duası yeter bugün bir kurtuluş savaşı olsa o eleştirdiğiniz Suriyeliler gibi vatanı ilk terkeden sizler olacaksınız kesin sesinizi oturun
Neydeki caanım ülkemde şowmen sıkıntısı yok
maşallah 10 000 kişi varlar.
Boş görüntü herkes işine baksın
helal olsun. türk olmaktan gurur duyuyorum.
bu başvurular sadece milletin duygularını göstermesi açısından önemlidir.merak etmeyin Türkiyenin askeri gücü her zaman yeterlidir.
ÖSO KUZEY SURİYEDE HAZIR KITA 100 BİN KİŞİLİK GÖNÜLLÜDE EN AZ 500 BİN KİŞİLİK ORDU KURMALI
SELAMİNALEYKÜM BENDE YAZILMAK İSTERİM MÜMKÜNSE
1 aydan dolayı Astsubaylığa Subaylığa başvuru yapamıyoruz bunlarda aşiretlerinin reklamını yapmak için başvuru ayağı çıkarıyo bırakın askerlik şubelerini meşgul etmeyi
rahatsız olanlar ne kadar da çok.
ne gönülllüsü ne gidip bizide askere alın showları TÜRK olmadıkları için bilmiyorlar HER TÜRK ASKER doğar lafını.gönüllü vs olmaya gerek yok:)
Vatanı olmayan millet her türlü işkenceye, zorbalığa, tecavüze mahkumdur. Şerefini, namusunu düşünen her vatandaş önce vatan diyendir.
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