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Aşırı hız ve dikkatsizlik yine kazaya neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 18:20 | Son Güncelleme

Aydın-İzmir karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Aşırı hız ve dikkatsizlik yine kazaya neden oldu

Aydın-İzmir karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazanın yine aşırı ız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği belirtildi.
Kaza Aydın-İzmir karayolu üzeri Germencik ilçesinde meydana geldi. Ednilen bilgiye göre 45 SR 656 plakalı araç ile 09 DR 960 plakalı araç çarpıştı. Kazada araçlardaki bazı yolcular arabadan fırlayıp karayoluna düşerken, yaralılar çevredekilerin ve ekiplerin yardımı ile ambulansa alınıp Aydın’daki değişik hastanelere kaldırıldı.
Polis tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Aşırı hız ve dikkatsizlik yine kazaya neden oldu

Aşırı hız ve dikkatsizlik yine kazaya neden oldu

Aşırı hız ve dikkatsizlik yine kazaya neden oldu

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