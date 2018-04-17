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Aşırı yüklü kamyon trafikte tehlike saçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 10:35 | Son Güncelleme

Gaziantep’te aşırı yükle seyreden kamyon tehlike saçtı.Gaziantep otobanında seyir halindeki bir kamyon, kasasında metrelerce yüksekliğe ulaşan yükle yoluna devam etti.

Aşırı yüklü kamyon trafikte tehlike saçtı

Gaziantep’te aşırı yükle seyreden kamyon tehlike saçtı.
Gaziantep otobanında seyir halindeki bir kamyon, kasasında metrelerce yüksekliğe ulaşan yükle yoluna devam etti. Hiçbir güvenlik tedbirinin alınmadığı görülen kamyon, zaman zaman trafikteki diğer araç sürücüleri ve yolcuların da hayatını tehlikeye attı. Kamyon yolda bulunan üst geçit ve trafik yön levhalarına çarpma tehlikesine rağmen yoluna devam etti

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