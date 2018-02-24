Aşırı yüklü kamyonet kazaya davetiye çıkardı

Kocaeli’de seyir halindeki aşırı yük yüklü kamyonet kazaya davetiye çıkarırken, kamyoneti görüntüleyen sürücü ise duruma tepki gösterdi.
Kocaeli’de çuvallarla dolu olan aşırı yüklü kamyonet trafikte tehlike saçtı. Kamyonetin tehlikeli yolcuğu başka bir araçta bulunan sürücü tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntüyü kaydeden sürücü, duruma tepki göstererek, kamyonet sürücüsünün diğer sürücülerin can güvenliğinin tehlikeye attığını söyledi.
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