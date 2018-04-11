Aşırı yüklü kamyonet kazaya davetiye çıkardı

İstanbul’da seyir halindeki aşırı yüklü kamyonet kazaya davetiye çıkarırken, bazı sürücüler duruma tepki gösterdi. Kamyonetin tehlike saçarak ilerlediği anlar kameraya yansıdı.
İstanbul’da aşırı yüklü şekilde trafikte seyreden kamyonet, trafikte tehlike saçtı. Yük sınırına dikkat etmeden dorsesinde aşırı ve kontrolsüz bir şekilde yük taşıyan kamyonet, levhalara ve ağaçlara teğet bir şekilde geçerek kazaya davetiye çıkardı. Üzerindeki yükler ip yardımıyla tutulan kamyonetin trafikteki ilerlediği sırada bazı sürücüler de tepki gösterdi. Diğer sürücülerin canlarını hiçe sayarak ilerlemeye devam eden kamyonet kameralara yansıdı.
FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen kapana sıkıştı! Artık orada saklanıyor
Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!
Suriye'den son durum! Fransız askeri devriyede
Suriye hava sahası trafiği durdu
8. sınıf kontenjanları açıklandı! İşte MEB'in sitesinden açıklanan okullar ve kontenjanlarının tam listesi
MEB, okulları ve kontenjanları açıkladı! 8'inci sınıf kontenjan sonuçları
Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...
İstanbul'un 300 yıllık sırları gün yüzüne çıktı
Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Bu Habur rezaletini de aşmıştır!
Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!
Süpermarket çalışanı genç kızın Kim Kardashian'ı aratmayan hayatı çete çökertti!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum