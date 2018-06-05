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Asırlık fotoğrafçı Behçet'in stüdyosu müzede yaşatılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 11:41 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin ilk stüdyo fotoğrafçıları arasında yer alan Hasan Behçet’in 1 milyon cam negatifi ve 5 bin basılı fotoğrafı, Konya'daki Koyunoğlu Müzesi'nde sergileniyor. Müzede oluşturulan bölümde siyah- beyaz bir yolculuğa çıkan ziyaretçiler, Hasan Behçet’in kullandığı tarihi fotoğraf makinesiyle fotoğraf çektiriyor.

Asırlık fotoğrafçı Behçet'in stüdyosu müzede yaşatılıyor

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- TÜRKİYE'nin ilk stüdyo fotoğrafçıları arasında yer alan Hasan Behçet’in 1 milyon cam negatifi ve 5 bin basılı fotoğrafı, Konya'daki Koyunoğlu Müzesi'nde sergileniyor. Müzede oluşturulan bölümde siyah- beyaz bir yolculuğa çıkan ziyaretçiler, Hasan Behçet’in kullandığı tarihi fotoğraf makinesiyle fotoğraf çektiriyor.
Karaman’ın Ermenek ilçesinde 1886 yılında doğan Hasan Behçet, 1895 yılında Konya'da Anadolu'nun ilk fotoğrafhaneleri arasında yer alan Ermeni kökenli Garabet Kirkor Solakya'nın stüdyosunda çırak olarak işe başladı. Kısa sürede fotoğraf tutkunu olan Behçet, Solakya'nın ölümüyle stüdyoyu kendisi çalıştırmaya başladı.
Hasan Behçet, 1917 yılında devraldığı fotoğrafhanede, çektiği fotoğrafların cam negatiflerini Avrupa ülkelerine gönderip bastırıyordu. O dönemlerde Konya'da yaşayan Ermeni ve Rum kadınlar da Behçet'in stüdyosunu uğrayıp fotoğraf çektiriyordu. Konya’daki tören ve toplantıları da fotoğraflayan Behçet, Mustafa Kemal Atatürk’ün, eşi Latife Hanım ile birlikte Konya ziyaretini de ölümsüzleştirdi.
EKONOMİYE YENİK DÜŞTÜ
Hasan Behçet, yaşı ilerleyince 1956 yılında fotoğrafhaneyi kayınbiraderi Turan Ersoy ve yeğeni Ahmet Oğul’a devretti. Behçet, 1958 yılında Ankara’da vefat etti. Behçet'in stüdyosu 2013 yılına kadar da diğer yeğeni Yılmaz Oğul tarafından işletildi. Ekonomik nedenlerden dolayı kapatılan fotoğrafhanedeki 100 yıllık arşiv, 1 milyon cam negatif, 5 bin de basılı fotoğraf ve 5 nostaljik fotoğraf makinesi, Koyunoğlu Müzesi’ne bağışlandı.
ASIRLIK FOTOĞRAFHANE, MÜZEDE YAŞATILIYOR
Hasan Behçet’in fotoğrafhanesi Koyunoğlu Müzesi’nde adeta yeniden canlandırıldı. Müzede, fotoğraflar ve stüdyodan oluşan özel bir bölüm oluşturuldu. Behçet’in çektiği binlerce fotoğraf burada sergileniyor. Müzeyi ziyarete gelenler, adeta siyah beyaz yolculuğa çıkıyor. Ziyaretçileri müzede bir sürpriz karşılıyor. Hasan Behçet’in kullandığı fotoğraf makinesiyle siyah beyaz fotoğraf çektiriyor. Banyo edilen fotoğraflar, ziyaretçilere hediye ediliyor. Ancak son dönemde müze yetkilileri, siyah beyaz film bulma sıkıntısı yaşadıklarını dile getirdi.
BEHÇET’İN ARŞİVİ, TÜRKİYE’NİN FOTOĞRAF TARİHİNE ÖNEMLİ BİR KAYNAK
Hasan Behçet’in işini iyi yapan nadir fotoğraf ustalarından biri olduğunu ifade eden Konya Ticaret Odası KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haşim Karpuz, Behçet’i şöyle anlattı:
“Hasan Behçet, sanatkar ve ışığı iyi kullanan bir fotoğrafçı. Siyah beyaz fotoğrafta rötuş çok önemli. Behçet de rötuşu en iyi kullanan ustalardan birisi. Çektiği fotoğraflar da gösteriyor ki; birinci sınıf bir fotoğrafçıdır. Fotoğrafhanesinin çatısı gün ışığı girmesi için, camlı bir binaydı. Foto Behçet, Türkiye’nin fotoğraf tarihi bakımından çok önemli bir kaynak teşkil ediyor. Çatalhöyük’ün duvar resimlerinden günümüze kadar, sosyal tarihimize geçmişimize ışık tutan önemli bir kaynak. Bütün yaşanmışlıkları insanların yüz ifadelerinden, portrelerinden okuyabiliriz.”

FOTOĞRAFLI

Asırlık fotoğrafçı Behçet'in stüdyosu müzede yaşatılıyorAsırlık fotoğrafçı Behçet'in stüdyosu müzede yaşatılıyorAsırlık fotoğrafçı Behçet'in stüdyosu müzede yaşatılıyorAsırlık fotoğrafçı Behçet'in stüdyosu müzede yaşatılıyor

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