Asırlık zeytin ağacı yeni toprağıyla buluştu

Bursa’nın Gemlik Belediyesi, imarlı yollarda kalan zeytin ve diğer ağaçları kesmeyerek parklara dikiyor.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince son olarak Kurşunlu Mahallesi’nde imara açılan alanda kalan asırlık zeytin ağacı da kökünden sökülerek, Ahmet Dural Meydanı’nda yeniden toprakla buluşturuldu. Gemlik Belediyesi’nin bu çalışması vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Gemlik’te bulunan yeşil alanların korunması, bakımı ve geliştirilmesi konusunda büyük hassasiyet gösterdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Refik Yılmaz, ”Yaptığımız çalışmalar neticesinde imara açılan yollarda, maalesef zaman zaman ağaçların bulundukları yerden kaldırılması gerekiyor. Belediye olarak ağaçlarımızın yok olmasını önlemek maksadıyla bu ağaçları başka alanlara naklediyoruz. Ağaçlarımız ekiplerimiz tarafından ağaç sökme ve dikme makinesi ile kökleri ile birlikte büyük bir itina ile sökülerek yeni yeşil alanlara dikiliyor” dedi.