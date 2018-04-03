Asker firarisi hırsız çaldıklarıyla birlikte yakalandı

Eskişehir’de asker firarisi bir hırsız, çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalandı.
Başkasına ait kimlik ve kredi kartlarını kullanarak bir alışveriş sitesinden cep telefonu satın alınması ve bir işyerinden laptop, matkap, kamera kayıt cihazı, müzik aleti, 4 adet mikrofon ve tablet çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın M.S. olduğu tespit edildi. Şüpheli M.S. polis ekipleri tarafından çalınan malzemeler ile birlikte yakalanırken, hakkında 4 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu ve asker firarisi olduğu ortaya çıktı. Çalınan malzemeler sahiplerine teslim edilirken, M.S. bugün adliyeye sevk edilecek.
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