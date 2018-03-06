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Asker kaçağı şahıs polise saldırdı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 06:20 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde, yoklama kaçağı olduğu öğrenilen bir şahıs, kendisine Genel Bilgi Tarama (GBT) yapan 2 polis memuruna bıçakla saldırdı.

İzmir’in Bornova ilçesinde, yoklama kaçağı olduğu öğrenilen bir şahıs, kendisine Genel Bilgi Tarama (GBT) yapan 2 polis memuruna bıçakla saldırdı. Olayda, bir polis şehit oldu bir polis de yaralandı.
Olay, bugün saat 05.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 7055. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye atan polis ekibi şüpheli bir şahsı durdu. Polis ekibi şahsa Genel Bilgi Tarama (GBT) yapmaya kalkınca şahıs polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Olayda polis memuru Mehmet Çelik ve ekip arkadaşı Osman Çoban yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, polis memuru Çelik olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Çoban ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, polis ekiplerine bıçakla saldıran şahsın 21 yaşındaki Serhat Ceyhan olduğu ve gözaltına alındığı öğrenildi. Olay sonrası İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın bölgede incelemelerde bulundu. Şehidin naaşı, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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