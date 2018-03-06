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Asker kaçağı şahıs polislere saldırdı: 1 polis şehit, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 05:55 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde asker kaçağı olduğu öğrenilen şahıs kendisini almak isteyen polislere saldırdı.

Asker kaçağı şahıs polislere saldırdı: 1 polis şehit, 2 yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde asker kaçağı olduğu öğrenilen şahıs kendisini almak isteyen polislere saldırdı. 1 polis olay yerinde şehit oldu, 2 polis yaralandı.
Olay gece saatlerinde Pınarbaşı Mahalesi 7055 sokakta meydan geldi. İddaya göre asker kaçağı olduğu öğrenilen ve henüz kimliği belirlenemeyen şahıs kendisine GBT yapan polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Olayda 1 polis şehit oldu 2 polis yaralandı. Yaralı polisler bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan polislere saldıran şahıs Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Asker kaçağı şahıs polislere saldırdı: 1 polis şehit, 2 yaralı

Asker kaçağı şahıs polislere saldırdı: 1 polis şehit, 2 yaralı

Asker kaçağı şahıs polislere saldırdı: 1 polis şehit, 2 yaralı

Asker kaçağı şahıs polislere saldırdı: 1 polis şehit, 2 yaralı

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