Asker kaçağı şahıs polislere saldırdı: 1 polis şehit, 2 yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde asker kaçağı olduğu öğrenilen şahıs kendisini almak isteyen polislere saldırdı. 1 polis olay yerinde şehit oldu, 2 polis yaralandı.

Olay gece saatlerinde Pınarbaşı Mahalesi 7055 sokakta meydan geldi. İddaya göre asker kaçağı olduğu öğrenilen ve henüz kimliği belirlenemeyen şahıs kendisine GBT yapan polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Olayda 1 polis şehit oldu 2 polis yaralandı. Yaralı polisler bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan polislere saldıran şahıs Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.