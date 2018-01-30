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Asker konvoyundan havaya ateş açıldı, ortalık karıştı

YAŞAM HABERLERİ | 30.01.2018 23:30 | Son Güncelleme

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde çok sayıda aracın bulunduğu asker konvoyunda havaya ateş açan kişiye polis müdahale etti. Araçtan indirilen gençlerle polis arasında arbede yaşanırken, olay destek ekiplerin gelmesiyle yatıştı.

Olay akşam saatlerinde, Serdivan Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Şehrin en işlek yerlerinden olan Serdivan merkezde asker uğurlaması yapan onlarca aracın bulunduğu konvoydan havaya ateş açıldı. Bu sırada yoldan geçen polis ekipleri araçların önünü kesti. Asker uğurlayan gençler, ekipler tarafından tek tek araçlarından indirildi. Havaya ateş açan kişiyi bulmak için arama yapan polis, gençlerle kısa süreli arbede yaşadı. Havaya kurusıkı tabancayla ateş açtığı belirlenen kişiye, 'Halkın huzuru ve güvenliğini tehlikeye atmak' suçundan işlem yapılırken, tabancaya el konuldu. Destek polislerin gelmesiyle yaşanan arbede yatıştırıldı. Polis, yaptığı inceleme sonrasında konvoyun yolunu yeniden açtı.

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