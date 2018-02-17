HABER

Asker olan evlatlarını sevkiyat noktasında beklediler

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2018 12:01 | Son Güncelleme

Hatay Kırıkhan’da Zırhlı Personel Taşıyıcı(ZPT) araçların sevkiyatı esnasında asker Mehmet Önal’ın ailesi, evlatlarını yol kenarında ellerinde Türk bayraklarıyla bekledi.

Asker olan evlatlarını sevkiyat noktasında beklediler

Hatay Kırıkhan’da Zırhlı Personel Taşıyıcı(ZPT) araçların sevkiyatı esnasında asker Mehmet Önal’ın ailesi, evlatlarını yol kenarında ellerinde Türk bayraklarıyla bekledi. Önal’la hasret gideren yakınları gözyaşlarını tutamadı.
Suriye sınırında yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu için 13 ZPT aracı Hatay Kırıkhan’daki sınır birliklerine getirildi. Araçların sevkiyatı sırasında asker Mehmet Önal’ın ailesi evlatlarını görebilmek için sevkiyat noktasına geldi. Ellerindeki ağaç dallarına Türk bayrağı asan aile, oğulları Mehmet Önal’ı görünce göz yaşlarına hakim olamadı. Önal, ailesiyle kısa sürede olsa hasret giderdikten görevinin başına geri döndü.
Asker yakınlarının yanı sıra Hataylı vatandaşlar da Mehmetçiğe desteklerini göstermek amacıyla yoldan geçen askeri araçları ellerinde Türk bayraklarıyla selamladı.

“Hepimizin yüreği Türk ordusu için atıyor”
Ailesiyle birlikte askeri araçları selamlayan Reşat Karakaya,“Asker yakınıyım. Kardeşimiz, ağabeyimiz, babamız hepsi orada. Hepimizin yüreği Türk ordusu için atıyor. Biz Mehmetçiğimize destek çıkıyoruz. Askerlerin tırnağına taş değdiğinde bizim ciğerimize değiyor. Onlar için sabaha kadar yatmıyoruz”
dedi.

Asker olan evlatlarını sevkiyat noktasında beklediler

Asker olan evlatlarını sevkiyat noktasında beklediler

Asker olan evlatlarını sevkiyat noktasında beklediler

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Fatih Altaylı e-devlet'in soy uygulamasının palavra olduğunu öne sürdü

Fatih Altaylı e-devlet'in soy uygulamasının palavra olduğunu öne sürdü

Olay yaratacak Afrin iddiası: 25 canlı bomba ve 5 bombalı araç

Olay yaratacak Afrin iddiası: 25 canlı bomba ve 5 bombalı araç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İkinci el eşya mağazası alev alev yandı

İkinci el eşya mağazası alev alev yandı

Otomobilleri düz kontakla çalmaya kalkıştılar

Otomobilleri düz kontakla çalmaya kalkıştılar

Kadınlar Tiyatrosu, yardım için sahneye çıkıyor

Kadınlar Tiyatrosu, yardım için sahneye çıkıyor

Başkasına ait villayı satmaya kalkan 2 kişiye gözaltı

Başkasına ait villayı satmaya kalkan 2 kişiye gözaltı

Yaralı eşinin sesini duyunca geri dönüp öldürdü!

Yaralı eşinin sesini duyunca geri dönüp öldürdü!

Adana'da 'Yonga' operasyonunda aranan 20 hükümlü yakalandı

Adana'da 'Yonga' operasyonunda aranan 20 hükümlü yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.