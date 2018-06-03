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Asker olmaya birlikte karar veren 3 arkadaş da şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2018 12:45 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda şehit olan Giresunlu Uzman Çavuş Hakan Ergin’in (28) arkadaşları Uzman Çavuş Bekir Kelleci (25) ve Uzman Çavuş Süleyman Kul'un (24) da 2 yıl önce şehit düştüğü ortaya çıktı.

Asker olmaya birlikte karar veren 3 arkadaş da şehit oldu

Muhammet KAÇAR- Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda şehit olan Giresunlu Uzman Çavuş Hakan Ergin’in (28) arkadaşları Uzman Çavuş Bekir Kelleci (25) ve Uzman Çavuş Süleyman Kul'un (24) da 2 yıl önce şehit düştüğü ortaya çıktı. Asker olmaya beraber karar veren 3 arkadaşın aynı kaderi paylaşması yürek burktu.
Giresunlu Bekir Kelleci, Süleyman Kul ve Hakan Ergin, asker olmaya birlikte karar vererek, askerlik şubesine başvuruda bulundu. Sınavları kazanıp uzman çavuş olan Bekir Kelleci ve Süleyman Kul Mardin'de, Hakan Ergin ise Malatya'da göreve başladı. Uzman Çavuş Bekir Kelleci, 3 Nisan 2016 tarihinde, Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin, tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit oldu. Cenazede arkadaşının fotoğrafını taşıyan Uzman Çavuş Süleyman Kul da 3 hafta sonra Nusaybin'de tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştü. Dün ise Irak'ın kuzeyindeki Basyan ve Avaşin bölgelerinde oluşturulan üs bölgelerinin yol yapım faaliyetleri sırasında, PKK'lı teröristlerin uzun namlulu silahlarla ateş açması sonucu Uzman Çavuş Hakan Ergin şehit oldu. 3 arkadaşın ortak kaderinin yasa boğduğu aileler, 'Vatan sağ olsun' temennilerini yineledi.
Şehit haberi üzerine ilçede Uzman Çavuş Ergin'in ailesinin oturduğu apartmana ve çevresine Türk bayrakları asıldı. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları'nın yanı sıra çok sayıda ilçe sakini de acılı Ergin ailesini ziyaret etti.
Ailede 3 erkek kardeşten biri olan Hakan Ergin’in, asıl görev yeri olan Malatya’dan 2 yıl önce geçici görevle Hakkari’nin Çukurca ilçesine gittiği, buradan da Suriye'nin Afrin bölgesine geçip, 'Zeytin Dalı Harekatı’nda görev aldığı öğrenildi. Yaklaşık 2 ay önce Afrin'de görev yapan şehit Uzman Çavuş Ergin’in, sosyal medya hesabından tank mermisiyle fotoğrafını paylaşıp, 'Türkiye Eynesil’e selamlar' diye yazdığı görüldü.
CENAZESİ TRABZON'DA
Şehit Uzman Çavuş Hakan Ergin’in cenazesi, Hakkari'deki askeri törenin ardından, Van'dan askeri uçakla memleketi Giresun'un Eynesil ilçesinde toprağa verilmek üzere Trabzon'a getirildi. Trabzon Havalimanı'na saat 11.30 sıralarında getirilen şehidin cenazesi; annesi Aynur, babası Ahmet ile kardeşleri Ömer ve İsmail Ergin'in yanı sıra Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ile çok sayıda asker ve polis tarafından karşılandı. Uçağın havalimanına inişiyle gözyaşlarına boğulan anne Aynur Ergin, "Oğlum, ben seni böyle mi karşılayacaktım?" diyerek ağıt yaktı. Kardeşleri ise cenazeye doğru koşup, sarıldı. Karşılamada uzun süre gözyaşı döken ve ayakta durmakta güçlük çeken şehidin yakınlarını protokol üyeleri ile sağlık ekipleri teskin etmeye çalıştı.
Askeri manga tarafından uçaktan indirilen Uzman Çavuş Hakan Ergin’in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konularak, karayoluyla toprağa verileceği Eynesil ilçesine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Asker olmaya birlikte karar veren 3 arkadaş da şehit olduAsker olmaya birlikte karar veren 3 arkadaş da şehit olduAsker olmaya birlikte karar veren 3 arkadaş da şehit olduAsker olmaya birlikte karar veren 3 arkadaş da şehit oldu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah gani gani rahmet eylesin aslan parçaları.Çoçuklarınız onurlu şerefli isminizle gururlanacaklar.Bu ülkede böyle yiğit vatanseverler varken bir de askerlikten sıyırmak için oyunu, parasını, mevkisini konuşturup kurtulmaya çalışan korkaklar ve milletin kesesinden yüklü danışman maaşı alıp, millete değil,bu korkaklara hizmet eden seçimden istifade bedelli askerliği gündeme getirip, ısıtıp ısıtıp haber yaptırıp, sonunda oy, iktidar uğruna çıkarttırmaya çalışanlar var.2014'dede aynı şeyi yaptılar.Bölgemiz ateş topu, hergün fidanlarımız şehit oluyor. Bunların yaptığı da bu.Vatan borcu namustur.
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