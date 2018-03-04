Asker uğurlama eğlencesinde alt geçitte havaya ateş eden 2 kişi yakalandı

Sultanbeyli’de asker uğurlama eğlencesi için girdikleri alt geçitte yolu kapatarak kurusıkı tabancalarla havaya ateş eden 2 kişi yakalandı. Polis olayla ilgili 3 araca ise trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan cezai işlem uyguladı.
Sultanbeyli’de asker uğurlaması için oluşturdukları konvoyla Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı üzerindeki alt geçide giren bir grup genç, yolu kapatarak kurusıkı tabancalarla havaya ateş açtı. Bir süre bu şekilde eğlenen gençler daha sonra araçlarına binerek ayrıldı. Yaşanan bu olayın ardından harekete geçen Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından kimlikleri belirlenen M.D. ve F.K. isimli iki kişi kurusıkı tabancalarla yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan asker uğurlama konvoyuna dahil olan ve trafiği engelleyen 3 araca ise trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan cezai işlem uygulandı.
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