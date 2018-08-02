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Asker uğurlama konvoyunda trafiği kapatan 3 şüpheliye para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 14:29 | Son Güncelleme

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde konvoy halinde asker uğurlarken yolu trafiğe kapatıp araçlarıyla drift yapınca polis tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede savcılıkça serbest bırakıldı.

Asker uğurlama konvoyunda trafiği kapatan 3 şüpheliye para cezası

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un İlkadım ilçesinde konvoy halinde asker uğurlarken yolu trafiğe kapatıp araçlarıyla drift yapınca polis tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede savcılıkça serbest bırakıldı. Şüphelilere, 'trafik güvenini tehlikeye sokmak' suçundan para cezası uygulandığı belirtildi.
Olay, 29 Temmuz günü İlkadım ilçesindeki Barış Bulvarı'nda meydana geldi. Konvoy halinde asker uğurlayan grup, yolu trafiğe kapatıp araçlarıyla drift yaptı. Arkadan gelen ambulansın sürücüsü, konvoy nedeniyle yan yoldan gitmek zorunda kaldı. Kamerayla kaydedilip sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, otomobillerle sürücüleri belirledi. 59 UK 919 plakalı otomobilin sürücüsü Serkan K. (24), 55 BDM 36 plakalı aracın sürücüsü Özkan Ö.K. (21) ve 06 MTH 49 plakalı otomobilin sürücüsü Mertcan K., 'trafik güvenini tehlikeye sokmak' suçundan dün akşam gözaltına aldı.
Geceyi İlyasköy Polis Merkezi'nde geçiren şüpheliler, işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Şüphelilere 'trafik güvenini tehlikeye sokmak' suçundan para cezası uygulandığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Asker uğurlama konvoyunda trafiği kapatan 3 şüpheliye para cezasıAsker uğurlama konvoyunda trafiği kapatan 3 şüpheliye para cezasıAsker uğurlama konvoyunda trafiği kapatan 3 şüpheliye para cezası

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