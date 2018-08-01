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Asker uğurlama konvoyunda trafiği kapatan 3 sürücüye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 18:58 | Son Güncelleme

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde konvoy halinde asker uğurlarken yolu trafiğe kapatıp araçlarıyla drift yapan 3 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Asker uğurlama konvoyunda trafiği kapatan 3 sürücüye gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un İlkadım ilçesinde konvoy halinde asker uğurlarken yolu trafiğe kapatıp araçlarıyla drift yapan 3 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, önceki gün İlkadım ilçesindeki Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Konvoy halinde asker uğurlayan grup, yolu trafiğe kapatıp araçlarıyla drift yaptı. Arkadan gelen ambulansın sürücüsü, konvoy nedeniyle yan yoldan gitmek zorunda kaldı. Kamerayla kaydedilip sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili açıklamada bulunan Samsun Valiliği, kural ihlali yapanlar hakkında işlem yapıldığını belirtti.
Şüphelileri yakalama çalışması başlatan İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobillerle sürücüleri belirledi. 59 UK 919 plakalı otomobilin sürücüsü Serkan K. (24), 55 BDM 36 plakalı aracın sürücüsü Özkan Ö.K. (21) ve 06 MTH 49 plakalı otomobilin sürücüsü Mertcan K., 'trafik güvenini tehlikeye sokmak' suçundan gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Asker uğurlama konvoyunda trafiği kapatan 3 sürücüye gözaltıAsker uğurlama konvoyunda trafiği kapatan 3 sürücüye gözaltıAsker uğurlama konvoyunda trafiği kapatan 3 sürücüye gözaltı

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