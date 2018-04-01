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Askerden yeni gelen genci öldüren şahıs yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 00:01 | Son Güncelleme

Samsun’da 3 gün önce askerden terhis olduğu önğrenilen genci bıçaklayarak öidüren 19 yaşındaki genç, polisin takibi sonucu yakalandı.Olay, İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

Askerden yeni gelen genci öldüren şahıs yakalandı

Samsun’da 3 gün önce askerden terhis olduğu önğrenilen genci bıçaklayarak öidüren 19 yaşındaki genç, polisin takibi sonucu yakalandı.
Olay, İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askerden 3 gün önce terhis olduğu öğrenilen Eren Kesence, bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Kimliği belirsiz bıçaklı saldırgan kaçtı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları çalışma sonucu Eren Kesenci’yi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen 19 yaşındaki Tayfun A.’yı saat 23.00 sıralarında yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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