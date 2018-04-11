Askerden yol güvenliği önlemleri

Halkın huzur ve güvenliği için görev alan Mehmetçik, Siirt-Eruh karayolunda yol emniyetini sağlamak kar kış demeden görev yapıyor.

Siirt Eruh karayolu Sağırsu köyü ile Bayraktepe köyü yol ayrımındaki güvenlik noktasında önlem alan güvenlik güçleri, şüpheli araçlarda kimlik sorgusu yaparken, Eruh karayolu 30. Kilometresinde yol güvenliğini sağlandı. Patlayıcı maddelere karşı önlem alan güvenlik güçleri, bir yandan el yapımı patlayıcılara karşı arazi arama taraması yaparken, diğer yandan karayolunun güvenliğini alıyor.