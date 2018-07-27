Askeri araç sürüye çarptı; 6 kuzu öldü, 60 kuzu yaralandı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, askeri aracın çarptığı kuzulardan 6'sı öldü, 60'ı yaralandı. Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Yüksekova ilçesine bağlı Güldere köyü yakınlarında meydana geldi. Kamışlı köyünden ilçe merkezine gelen askeri araç, karanlıkta yolun karşı tarafına geçirilen kuzu sürüsüne çarptı. Kazada, kuzulardan 6'sı öldü, 60'ı yaralandı. Yaralı kuzulardan 22'sinin çoban tarafından kesildiği öğrenildi.
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