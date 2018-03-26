Askeri bölgeden hurdaları çalanlar, jandarma tarafından yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesi İzzetiye Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık olayında, askeri bölgeden hurda malzemeleri çalan şahıslar, jandarma tarafından yakalandı.
Kazım Karabekir Kışlası’nın etrafında bulunan tel örgüden atlayarak içeriye giren 5 kişi, metal hurda malzemeleri çalarak traktöre yükledi.
Hırsızlık olayının anlaşılmasının ardından yapılan ihbar ile harekete geçen Jandarma Keşan İlçe Komutanlığı ekipleri, şahısları hurdalar ile birlikte traktörde suçüstü yakaladı.
Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan E.Z., G.Y., Ü.K., R.K. ve E.Z. isimli şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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