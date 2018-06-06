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'Askeri Casusluk Davası'nın hakimini yurt dışına kaçırmak isteyen 9 şüpheli adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 14:18 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, kumpas olduğu ortaya çıkan 'Askeri Casusluk Davası' kapsamında İzmir'deki mahkeme heyetinde yer alan ve hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan eski hakim İsmail Kurt'un da bulunduğu 11 FETÖ şüphelisini, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları öne sürülen 1'i kadın, 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

'Askeri Casusluk Davası'nın hakimini yurt dışına kaçırmak isteyen 9 şüpheli adliyede

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, kumpas olduğu ortaya çıkan 'Askeri Casusluk Davası' kapsamında İzmir'deki mahkeme heyetinde yer alan ve hakkında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan eski hakim İsmail Kurt'un da bulunduğu 11 FETÖ şüphelisini, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları öne sürülen 1'i kadın, 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yunanistan sınırındaki İpsala ilçesinde, kaçaklara kılavuzluk yaparak, yasa dışı yollardan sınırdan geçirdiği tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 1 hafta adım adım izlenen şüphelilere yönelik polis ekiplerince önceki gün İpsala ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, verdikleri ifadelerinde İstanbul'dan yola çıkan 11 kişilik bir grubun sınıra doğru geldiğini söyledi. Bunun üzerine başlatılan ikinci operasyonda, kumpas olduğu ortaya çıkan 'Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma' davasının (İzmir'deki Askeri Casusluk Davası) mahkeme heyetinde yer alan ve hakkında 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı bulunan eski hakim İsmail Kurt ve aralarında doktor, öğretmen ve mühendislerin de yer aldığı 11 şüpheli yakalandı.
FETÖ şüphelilerini yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçırmaya çalışan 1'i kadın, 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi. Elleri önden kelepçelenen şüpheliler ifadeleri için savcılığa sevk edildi.

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'Askeri Casusluk Davası'nın hakimini yurt dışına kaçırmak isteyen 9 şüpheli adliyede'Askeri Casusluk Davası'nın hakimini yurt dışına kaçırmak isteyen 9 şüpheli adliyede

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