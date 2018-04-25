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'Askeri Casusluk' davasının savcısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 20:55 | Son Güncelleme

YUNANİSTAN'a kaçmaya çalışırken yakalanan, İzmir'deki 'Askeri casusluk' davasının savcısı, FETÖ şüphelisi Zafer Kılınç, tutuklandı.

'Askeri Casusluk' davasının savcısı tutuklandı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) YUNANİSTAN'a kaçmaya çalışırken yakalanan, İzmir'deki 'Askeri casusluk' davasının savcısı, FETÖ şüphelisi Zafer Kılınç, tutuklandı.
Edirne'de yakalandıktan sonra sorgulanmak üzere geçen hafta Ankara'ya getirilen FETÖ şüphelisi eski savcı Zafer Kılınç, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Emniyette susma hakkını kullandığı belirtilen Kılınç'ın, soruşturmayı yürüten savcıya da konuşmadığı ve susma hakkını kullandığı belirtildi. Savcılık işlemlerinin ardından 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla, tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilen Kılınç, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Kılınç, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sincan Cezaevi'ne götürüldü.

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'Askeri Casusluk' davasının savcısı tutuklandı

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