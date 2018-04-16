'Askeri Casusluk' davasının savcısı, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- İZMİR'deki 'Askeri Casusluk' adıyla bilinen davanın savcısı ve meslekten ihraç edilen FETÖ/PDY'den hakkında yakalama kararı çıkarılan Zafer Kılınç, Edirne'nin İpsala ilçesinde eşi ve çocuklarıyla birlikte Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.
Edirne'nin İpsala İlçesi'nde Yunanistan'a sınır askeri yasak bölgede devriye görevi yürüten 'Hudut Kartalları' askerleri bu sabah saatlerinde Yunanistan'a kaçak geçmek isteyen grup yakaladı. Askerlerin, Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim ettiği kaçaklar üzerinde detaylı inceleme yapıldı. İncelemede yakalananların, İzmir'deki 'Askeri Casusluk' davasının savcısı ve FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen, hakkında yakalama kararı bulunan Zafer Kılınç, eşi ve 2 oğlu olduğu belirlendi. Eski savcı Kılınç'ın eşinin de FETÖ/PDY soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme aracı 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle aranma kaydının bulunduğu belirlendi.
Gözaltında bulunan Zafer Kılınç, eşi ve 2 oğluyla ilgili soruşturma sürüyor.
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