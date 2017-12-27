'Askeri casusluk kumpas' davası sürüyor

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir'deki ‘askeri casusluk' soruşturmasındaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin polisin FETÖ/PDY'ye yönelik farklı zamanlarda düzenlediği operasyonlarda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 43'ü tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, emekli albay Gürsel Yüce, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, Roma Büyükelçiliği Askeri eski Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, FETÖ/PDY'nin 'üst düzey yöneticileri' Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen ve Naci Tosun'un da bulunduğu 43'ü tutuklu 23'ü firari toplam 102 sanığın ‘silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği, üyeliği' suçlarından cezalandırılmaları istendi. Davada, 'askeri gizli bilgi ve belge bulundurma' suçlamasıyla açılan kumpas davasında yargılanıp, hepsi beraat eden 357 kişiden bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel'in de aralarında bulunduğu 98 müşteki yer aldı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 29 Kasım günü başlayan ve haftada iki gün olmak üzere 12 Ocak'a kadar sürecek duruşmaya tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları katıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan duruşmaya tutuklu sanıkların savunmalarıyla devam edildi. Tutuklu sanıklardan emekli Kıdemli Albay Tevrat Güngör, askeri okullarda yapılan sınavların sorularının kendisine verildiği yönündeki suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Teğmenken girdiği sınavları kazanamadığını belirten Güngör, "Ben 13 yıl önce girdiğim harp akademileri sınavı yüzünden tutuklu bulunuyorum. Sınava hazırlanırken grup çalışmasına katıldım. Kazanmadığım sınav için tutukluyum. Soruların bana verildiği iddia ediliyor. Sorular bana verilmiş olsa sınavı kazanırdım. FETÖ'nün desteğiyle askeriyeye girdiğim, onların evlerinde kaldığım yönündeki iddiaları kabul etmiyorum. Gizli tanığın bana husumeti var, o yüzden üzerime atılan iftiraları kabul etmiyorum. Bank Asya'da hesabım yok. Çocuklarım örgütün okullarına gitmedi. Katalog evliliği yapmadım. Ordudan kendi isteğimle emekli oldum ve kimseden icazet almadım. Sivil havacılıkta pilotluk yaparken gözaltına alındım. Kaçma şüphem yok. Darbeden sonra işim gereği 13 kez yurt dışına giriş çıkış yaptım. Kaçacak olsam yurt dışından dönmezdim. Hakkımda suç işlediğime dair tek bir delil bile yok" dedi.

Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanıklardan bilgisayar öğretmeni Ali Özkamalak ise fişleme yaptığı ve fişleme listesi hazırladığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu söyledi. Suçlamaları kabul etmeyen Özkamalak, "Fişleme yapmadım, liste hazırlamadım. Kriptolu programları kullanmadım. Gizli tanığın soyut suçlamalarından kendimi aklamaya çalışıyorum" diye konuştu.

​Mahkeme heyeti, duruşmaya öğle arası verdi.