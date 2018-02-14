Askeri yasak bölgede piknik yapan 7 kişi gözaltına alındı

Ermenistan sınırında askeri yasak bölgede bulunan Arpaçay Nehri kenarında piknik yapan 7 kişi gözaltına alındı.

Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan ve yarısı Türkiye, yarısı Ermenistan’a ait olan Arpaçay Nehri’nin Digor sınırlarında bulunan Askeri Yasak bölgeye izinsiz giren ve burada piknik yapan şüpheli 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Dolamaç Hudut Karakolu ekipleri tarafından yakalanan 7 kişi Sorguçkavak Jandarma Karakol Komutanlığı’na getirildi.

Digor Cumhuriyet Savcısı’nın talimatları ile ifadesi alınan 7 kişi jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.