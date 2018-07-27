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Askeri yasak bölgede yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 16:46 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, Yunanistan'a kaçmak isterken askeri yasak bölgede yakalanan A.K.

Ünsal YÜCEL/İPSALA(Edirne),(DHA)- EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, Yunanistan'a kaçmak isterken askeri yasak bölgede yakalanan A.K. (50), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.K.'nin Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yapma suçundan dosyası bulunduğu belirlendi.
İpsala Hudut Taburu askerleri, sınır bölgedeki Sarıcaali köyünde bulunan 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen A.K.'yi yakaladı. Jandarmaya teslim edilen A.K.'nin yapılan sorgulamasında Tunceli'de PKK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık yapma,e basit yaralama suçlarından devam eden davalarının bulunduğu tespit edildi. A.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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