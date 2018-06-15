Askerin bayramda da eli tetikte, gözü sınırda

Hasan KIRMIZITAŞ Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA) TÜRKİYE-Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin sıfır noktasında görev yapan Mehmetçik, Ramazan Bayramı'nda da eli tetikte, gözü sınırda görev yapıyor. 'Hudut namustur' ilkesiyle sınırı koruyan Mehmetçik, ailelerinden uzakta görev yaptıkları karakolda silah arkadaşları ve komutanları ile bayramlaştı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki 3'üncü Hudut Alayı 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Hasan Çavuş Hudut Karakolu'ndaki askerler, sınırın sıfır noktasında görev yapıyor. Sınırın hemen karşısında bulunan terör örgütü PYD/YPG denetimindeki Suriye'nin Tel Abyad kentinin bulunduğu bölgeyi kule ve kulübelerden dürbünlerle ve zırhlı araçlardaki kameralarla sürekli kontrol eden askerler, hem gelişmeleri takip ediyor, hem de kaçak geçiş ve kaçakçılığa engel oluyor. 40 dereceyi bulan sıcakta 24 saat sürekli olarak sınır hattını izleyen askerler, Ramazan Bayramı'nda da görevlerini aynı titizlikle sürdürüyor. Sınırın sıfır noktasındaki Hasan Çavuş Hudut Karakolu'nda; eli tetikte, gözü Suriye'de, teyakkuz halinde olan askerler, bayramın ilk gününde ailelerinden uzakta birbirleri ve komutanları ile kucaklaşarak bayram sevinci yaşadı. 2'nci Hudut Tabur Komutanı Yarbay Ufuk Küçük de karakolda ziyaret ettiği askerleri selamladıktan sonra tek tek bayramlarını kutladı. Şeker ve kolonya ikramının ardından askerlere hitap eden Yarbay Ufuk Küçük, Mehmetçiğin ailelerinden uzakta olsalar da vatanı korumak gibi onurlu bir görev yaptıklarını ifade etti. Hudut Karakolu'nda görevli askerler ise ailelerinden uzakta bayramı geçirdikleri için burukluk yaşadıklarını, ancak kutsal bir görev yaptıklarını ifade etti. Komutanları ve silah arkadaşları ile kucaklaşarak bayramlaşan ve ardından aileleriyle telefonlaşan askerler, Türk Milleti'nin bayramını kutladıklarını belirterek, onurlu ve kutsal bir görev yapmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Komutanlar ise sınırda 24 saat görev yaptıklarını, kimsenin gözünün arkada kalmamasını isteyerek, sınırların ülkenin namusu olduğunu ifade etti.

