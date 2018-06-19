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Askerin miğferle ölümü davasında sanık astsubay yargılanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 15:58 | Son Güncelleme

BURSA’nın Gemlik ilçesinde vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç'ın (20) nöbet sırasında başına miğferle vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen Astsubay Başçavuş Osman Hancı’nın tutuklu yargılanmasına devam edildi.

Askerin miğferle ölümü davasında sanık astsubay yargılanıyor

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç'ın (20) nöbet sırasında başına miğferle vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen Astsubay Başçavuş Osman Hancı’nın tutuklu yargılanmasına devam edildi. Hancı suçlamaları kabul etmezken, tanık olarak dinlenen Gökhan Kılıç'ı ameliyat eden Dr. Özbil Melih Temeltaş, “Kafasında 10-15 santimlik bir kırık vardı" dedi.
Bursa Gemlik Askeri Veteriner Okulu'nda vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç, geçen yıl 7 Ekim'de nöbetten döndükten sonra fenalaşınca Bursa'da Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan muayenesinde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Kılıç, ameliyata alındı, ancak kurtarılamadı.
Kılıç'ın başına miğfer ile vurup ölümüne neden olduğu sürülen Astsubay Başçavuş Osman Hancı gözaltına alındı. Hancı ifadesinde, "Kompozit başlığı yerinden çıkarmadan yavaşça kafasına sürttüm" dedi. Hancı tutuklanarak cezaevine konuldu.
EŞİ ASKER KIYAFETI İLE DURUŞMAYA GELDİ
Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'ölüme neden olmak' suçundan hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Osman Hanıcı'nın yargılamasına devam edildi. Duruşmaya, Kılıç'ın annesi Ayşe, babası Halit, kardeşi Emrah ve asker kıyafeti giyen eşi Berna Kılıç ile sanığın yakınları ve avukatları katıldı.
Duruşmada savunma yapan Osman Hancı, "Olay günü nöbetçiydim. O akşam karargahta gezerken Gökhan'ı gördüm. Nöbetçiydi ve telefonla konuşuyordu. Silahını da boynuna asmıştı. Ben de yanına gidip onu uyardım. Kafasına vurmadım, ona nasihatlerde bulundum. Vicdanım rahat, Gökhan'ın ölüm sebebi ile benim eylemim arasında bir bağlantı yoktur. Kendisi rahatsız olsaydı, mutlaka bana söylerdi. Çünkü o gün, kendisi ile 40 dakika sohbet ettik" dedi.
DOKTOR: KAFATASI KIRIKTI
Duruşmada, ölen Gökhan Kılıç'a kaldırıldığı hastanede müdahale eden Dr. Özbil Melih Temeltaş, tanık olarak dinlendi. Hastaneye getirilen Gökhan Kılıç'a kendisinin müdahale ettiğini belirten Dr. Temeltaş, "Kendisi ağır koma halinde hastanemize getirildi. Beyin fıtığından şüphelendim. Tomografilerini çektirdiğimde beyin zarı ile kafatası arasında geniş kanama olduğunu gördük. Hemen ameliyata alındı. Kemikte kırık vardı. 10-15 santim civarındaydı. Üç atardamarda kanama devam ediyordu. Müdahale ettikten sonra hastayı yoğun bakıma aldık" dedi.
Yöneltilen soruları da yanıtlayan Dr. Temeltaş, hastanın kafasına gün içersinde vurulmuş olabileceğini belirtti.
Ölen Gökhan Kılıç'ın annesi Ayşe Kılıç'ın sanıktan şikayetçi olduğunu söylediği duruşma ertelenirken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Duruşmayı takip eden Şüpheli Ölümler Araştırma Derneği üyeleri ise adliye çıkışında basın açıklaması yaptı. Dernek Başkanı Hülya Karadeniz, askeriyede meydana gelen şüpheli ölümlerin araştırılmasını istedi.

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Askerin miğferle ölümü davasında sanık astsubay yargılanıyorAskerin miğferle ölümü davasında sanık astsubay yargılanıyorAskerin miğferle ölümü davasında sanık astsubay yargılanıyor

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