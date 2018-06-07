HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Askerlerin taşındığı midibüs ile polis aracı çarpıştı: 33 asker ve 2 polis yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 13:15 | Son Güncelleme

EMNİYETTEN AÇIKLAMA Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce polis aracı ile askerlerin taşındığı midibüsün çarpışmacı sonucu meydana gelen kazaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA
Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce polis aracı ile askerlerin taşındığı midibüsün çarpışmacı sonucu meydana gelen kazaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Kazada yaralanıp, hastanelerde tedaviye alınan 33 asker ile 2 polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen açıklama, şöyle:
''07.06.2018 günü saat 10:30 sıralarında idaremiz havalimanı kavşağında meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazasında, bölge trafik kavşağı istikametinden hava alanı kavşağına seyir eden 36 FF 976 plaka sayılı askeri şahısları taşıyan Isuzu marka yarım otobüse, havalimanı tarafından kavşağa giren ve kırmızı ışığı ihlal eden 07 GTL 32 plaka sayılı Volvo jeep'in çarpması sonucu yarım otobüs savrularak kavşak içinde direğe ve kavşak içinde bulunan 36 A 5936 plaka sayılı ekip otosuna arkadan çarparak devrilmiştir. Kazadan dolayı ilimiz devlet hastanesine 20 asker, 2 polis yaralı olarak intikal ettirilmiş. İlimiz araştırma hastanesine 13 askeri personel intikal etmiş. Toplamda 35 yaralı intikal etmiş olup şu an için hayati tehlikeleri yoktur. Gerekli tahkikata başlanılmıştır.''

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Yüksekova'ya uçaklarla askeri sevkiyat yapıldıYüksekova'ya uçaklarla askeri sevkiyat yapıldı
Samsun'da DEAŞ şüphelilerinden 1'i tutuklandıSamsun'da DEAŞ şüphelilerinden 1'i tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin Bodrum'da romantik tatili

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin Bodrum'da romantik tatili

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Daha önce böyle bir isim duymadınız! Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi ama...

Daha önce böyle bir isim duymadınız! Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi ama...

Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!

Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!

Eşini öldürdü, kızını cezaevinde doğurdu

Eşini öldürdü, kızını cezaevinde doğurdu

Konya'da korkunç olay! 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya'da korkunç olay! 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Minibüsçülerin kemerli saldırısına uğrayan polis silahını ateşledi: 1 yaralı

Minibüsçülerin kemerli saldırısına uğrayan polis silahını ateşledi: 1 yaralı

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.