HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Askerlerin taşındığı midibüs ile polis aracı çarpıştı: 33 asker ve 2 polis yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 12:24 | Son Güncelleme

KARS'ta, Başbakan Binali Yıldırım'ın güvenliği için görevli polislerin ekip otosuna çarpan, askerlerin taşındığı midibüs devrildi.

Askerlerin taşındığı midibüs ile polis aracı çarpıştı: 33 asker ve 2 polis yaralı

KARS, (DHA) - KARS'ta, Başbakan Binali Yıldırım'ın güvenliği için görevli polislerin ekip otosuna çarpan, askerlerin taşındığı midibüs devrildi. Kazada, 33 asker ile 2 polis yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında, Kars Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Hastaneye askerlerin taşındığı belirtilen midibüs, mitinge katılmak üzere Kars'a gelecek Başbakan Yıldırım'ın güvenliği için görevli polislerin aracına arkadan çarpıp, devrildi. Kazada 33 asker ile 2 polis, çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralı asker ve polisler, sağlık görevlilerince ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Asker ve polislerin hastaneye kaldırılmasının ardından midibüs, çekiciyle yoldan kaldırılınca yol, trafiğe açıldı. Yaralı asker ve polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Askerlerin taşındığı midibüs ile polis aracı çarpıştı: 33 asker ve 2 polis yaralıAskerlerin taşındığı midibüs ile polis aracı çarpıştı: 33 asker ve 2 polis yaralıAskerlerin taşındığı midibüs ile polis aracı çarpıştı: 33 asker ve 2 polis yaralıAskerlerin taşındığı midibüs ile polis aracı çarpıştı: 33 asker ve 2 polis yaralı

PARTNERKorkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...Korkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...
Otomobil, elektrik hattı için kazılan kanala düştüOtomobil, elektrik hattı için kazılan kanala düştü
İsale hattı patlayınca yol çöktü, ulaşım aksadıİsale hattı patlayınca yol çöktü, ulaşım aksadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Sette ölüme 6 yıl hapis istemi!

Sette ölüme 6 yıl hapis istemi!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Daha önce böyle bir isim duymadınız! Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi ama...

Daha önce böyle bir isim duymadınız! Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi ama...

Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!

Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!

Eşini öldürdü, kızını cezaevinde doğurdu

Eşini öldürdü, kızını cezaevinde doğurdu

Konya'da korkunç olay! 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya'da korkunç olay! 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Minibüsçülerin kemerli saldırısına uğrayan polis silahını ateşledi: 1 yaralı

Minibüsçülerin kemerli saldırısına uğrayan polis silahını ateşledi: 1 yaralı

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.