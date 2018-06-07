Askerlerin taşındığı midibüs ile polis aracı çarpıştı: 33 asker ve 2 polis yaralı

KARS, (DHA) - KARS'ta, Başbakan Binali Yıldırım'ın güvenliği için görevli polislerin ekip otosuna çarpan, askerlerin taşındığı midibüs devrildi. Kazada, 33 asker ile 2 polis yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Kars Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Hastaneye askerlerin taşındığı belirtilen midibüs, mitinge katılmak üzere Kars'a gelecek Başbakan Yıldırım'ın güvenliği için görevli polislerin aracına arkadan çarpıp, devrildi. Kazada 33 asker ile 2 polis, çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralı asker ve polisler, sağlık görevlilerince ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Asker ve polislerin hastaneye kaldırılmasının ardından midibüs, çekiciyle yoldan kaldırılınca yol, trafiğe açıldı. Yaralı asker ve polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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