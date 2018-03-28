Aşkım Kapışmak: Sosyal medya ile kendimizi kandırıyoruz

İSTANBUL, (DHA)- YAZAR ve Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak, yeni kitabı 'Kimim Ben'in ilk imza gününde D&R Marmara Forum’da okurlarıyla buluştu. Kapışmak, "Sosyal medyaya baktığımızda herkes çok mutlu, aslında kendimizi kandırıyoruz" dedi.

Kadınlar Sağdan Erkekler Soldan, Beni Benimle Aldatır mısın, Küçük Mutluluklar Kitabı, Hangi Anne Hangi Babasınız, Yaşam Kitabı gibi çok okunan kitapların yazarı ve davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak, imza öncesi sevenleriyle küçük bir söyleşi yaptı. Kitap okuyan neslin tükendiğine dikkat çeken Aşkım Kapışmak, "Kitap satışları artıyor fakat okuma oranı düşüyor. Nedeni ise artık her şeyi sosyal medyada gösteriş için yapmamız. Kitap okuyanlar olarak nesliniz tükeniyor. O nedenle hepiniz çok değerlisiniz ve farklısınız. Düşünün, hayal kurun, anın keyfini çıkarın’’ diye konuştu.

"KENDİMİZE AYIRDIĞIMIZ ZAMAN AZALIYOR"

Sosyal medyanın hayatımızı olumsuz yönde değiştirdiğine değinen Kapışmak, "Kendimize ayırabildiğimiz zaman çok azaldı, mutsuzlaşıyoruz. Sosyal medyaya baktığımızda herkes çok mutlu, çok iyi. Aslında kendimizi kandırıyoruz’’ dedi.