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Asma saksısında eroin

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 09:36 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde yapılan operasyonda asma saksısına gömülmüş halde 20 paket eroin ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız göreve geldikten sonra "gençlerimizi torbacılara zehirletmeyeceğiz, onları bitireceğiz" mesajıyla uyuşturucuyla mücadele yoğun bir şekilde devam ediyor.

Asma saksısında eroin

Adana’nın Ceyhan ilçesinde yapılan operasyonda asma saksısına gömülmüş halde 20 paket eroin ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız göreve geldikten sonra "gençlerimizi torbacılara zehirletmeyeceğiz, onları bitireceğiz" mesajıyla uyuşturucuyla mücadele yoğun bir şekilde devam ediyor. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de torbacılara yönelik 7 gün 24 saat şok operasyonlar yapıyor. Yapılan bir operasyonda da hassas burunlu dedektör köpekle yapılan aramada asma saksısına bidon içinde toprağa gömülü halde 20 paket yaklaşık 40 gram eroin ele geçirildi. Ayrıca evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca bulundu. Polis olaylarla ilgili 4 şahsı gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Asma saksısında eroin

Asma saksısında eroin

Asma saksısında eroin

Asma saksısında eroin

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