Asma tavanda tombala makinesi ele geçirildi

Eskişehir’de yapılan kumar operasyonunda, bir iş yerinin asma tavanına gizlenen tombala makinesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen ihbarlar doğrultusunda İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi’nde bulunan iş yerine operasyon düzenledi. Daha önce aynı suçtan mühürlenmiş adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, asma tavana gizlenmiş bir adet tombala makinesi ele geçirildi.
Kabahatler Kanununca adreste bulunan 35 kişiye 227’şer lira para cezası kesilirken, iş yeri sahibi ise gözaltına alındı.
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