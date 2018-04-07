ASP, sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik futbol kursu açtı

Van Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünce sosyal ve ekonomik destek alan ve sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik futbol kursu açıldı.

Kentte yer alan bir halı sahada sosyal ve ekonomik destek alan ve sokakta çalıştırılan çocuklara Kalkınma Bakanlığının Sosyal Destek Programı’nın (SODES) ile finanse ettiği "Çocuk olarak haklarımızı biliyoruz ve geleceğimize hazırlık yapıyoruz" projesi kapsamında 50 çocuğa futbol eğitimi veriliyor. Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür yardımcısı Cahit Eldemir ve Fikret Yavuz, devletin sosyal destek projesi kapsamında sosyal ekonomik destek alan ve sokakta çalıştırılan çocuklarının yanında olduklarını ifade ederek kursun açılışına katıldı. Proje Koordinatörü İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir ise, Bakanlık olarak çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerini amaçladıklarını ifade ederek, kursa katılan çocuklara İl Müdür Yardımcısı Fikret Yavuz ile birlikte forma ve ayakkabı hediye ettiklerini söyledi.