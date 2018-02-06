Assange’ın tutuklanma kararının düşürülmesi başvurusuna ret

Westminster Sulh Ceza Mahkemesi, Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın, hakkında tutuklama kararının düşürülmesi için yapılan başvuruyu reddetti.

Westminster Sulh Ceza Mahkemesi, Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın, hakkında tutuklama kararının düşürülmesi için yapılan başvuruyu reddetti. Mahkeme, Assange’ın, tutuklanma emrinin hala geçerli olduğunu açıkladı. Assange’ın avukatı ise bu durumun geçerliliğini kaybettiğini belirterek, mahkemeden kararın geri çekilmesini istedi.