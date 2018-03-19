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AŞTİ’de intihar

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 12:46 | Son Güncelleme

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ), bir kişi intihar etti.Alınan bilgiye göre, AŞTİ’nin Mevlana Bulvarı tarafından bir kişi yaklaşık 10 metrey ükseklikten otopark kısmına atladı.

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ), bir kişi intihar etti.
Alınan bilgiye göre, AŞTİ’nin Mevlana Bulvarı tarafından bir kişi yaklaşık 10 metrey ükseklikten otopark kısmına atladı. Beton zemine düşen 35 yaşlarındaki kimliği tespit edilemeyen erkek şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından şahsın cesedi Keçiören Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. (FE-BC -

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