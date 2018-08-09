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Astsubay, 3'üncü kat balkonundan düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 11:27 | Son Güncelleme

KARAMAN'da 3'üncü kattaki evinin balkonunda, gelen sesi kontrol etmek için aşağı bakan astsubay Mehmet Ç.(36), dengesini kaybedip düştü.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da 3'üncü kattaki evinin balkonunda, gelen sesi kontrol etmek için aşağı bakan astsubay Mehmet Ç.(36), dengesini kaybedip düştü. Yaralanan astsubay, hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 01.00 sıralarında Yunuskent Mahallesi 831 Sokak'ta meydana geldi. Karaman'da görev yapan astsubay Mehmet Ç., evinin balkonunda otururken, aşağıda ses duydu. Sesi kontrol etmek için yerinden kalkıp aşağı bakan Mehmet Ç., dengesini kaybedip, yaklaşık 9 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Bu sırada apartmana girmek üzere olan komşuları, Mehmet Ç.'nin yardımına koştu. Çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ç.'nin vücudunda kırıklar oluştuğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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