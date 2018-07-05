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Astsubay Bol, memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 16:40 | Son Güncelleme

 ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde kendisine ait silahın ateş alması sonucu yaşamını yitiren Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol'un (31) cenazesi, memleketi Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Yoğunpelit köyünde toprağa verildi.

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde kendisine ait silahın ateş alması sonucu yaşamını yitiren Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol'un (31) cenazesi, memleketi Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Yoğunpelit köyünde toprağa verildi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Gümüşakar Karakolu'nda görev yapan karakol komutanı Astsubay Üstçavuş Alper Nuh Bol, 2 gün önce makam odasındayken kendi silahından çıkan kurşunun kalbine isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Astsubay Üstçavuş Bol'un Türk bayrağına sarılı cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketi Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Yoğunpelit köyüne getirildi. Köy camisinde kılınan öğle namazı sonrası Astsubay Bol'un baba evinin önünde askeri tören düzenlendi. Üstçavuş Bol'un babası Reşat ve annesi Fatma Bol ile diğer aile yakınları törende gözyaşlarına boğuldu. Bol'un cenazesi burada kılınan cenaze namazı sonrası Yoğunpelit Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze namazına Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

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