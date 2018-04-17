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Astsubay FETÖ’den gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 10:35 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma çerçevesinde bir muvazzaf astsubay gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında arama kararı çıkarılan muvazzaf astsubay C.Ö.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma çerçevesinde bir muvazzaf astsubay gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında arama kararı çıkarılan muvazzaf astsubay C.Ö. Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Burhaniye 19. Motorize Piyade Tugayı Topçu Tabur Komutanlığında gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor.

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