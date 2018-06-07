Astsubay, halı saha maçında kalp krizi geçirip öldü

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde görevli Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Sakarya (40), halı sahada futbol maçı yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Keşan 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görev yapan, evli ve 1 çocuk sahibi Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Sakarya, ilçedeki halı sahada arkadaşlarıyla futbol maçı yaparken, fenalaşıp, yere yığıldı. Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık görevlileri, Sakarya'yı ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Sakarya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Süleyman Sakarya'nın cenazesi, Keşan'da yapılan askeri törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi İzmir'in Ödemiş ilçesine gönderildi.

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