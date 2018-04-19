IHAAW101000-ASA/19-04-2018
- Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
19.04.2018 10:10:00 TSI
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Şehit Ömer Halisdemir davasında karar çıktı!
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